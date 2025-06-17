Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, seçim sürecinde medya ve tanıtım işlerini yürüten Gram Ajans'ın sahibi Fatma Devrim Yağcı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yağcı, seçim kampanyası ve sonrasında toplam 55 milyon TL'lik ödeme alamadığını, bunun yerine makam teklif edildiğini iddia etti. Ayrıca ihalesiz işler ve liyakatsiz atamaların yapıldığını öne sürdü.

Sabah'ın haberine göre, Whatsapp grupları üzerinden tanıtım işleri dağıtıldığını, CHP İl Başkanlığı reklamlarının belediye bütçesinden karşılandığını belirtti.

Şikayet dilekçesinde, Akın'ın sekreterinden şoförüne kadar yakın çevresine belediyede makam ve kadro verdiği, kendi hakkında ise baskı kurulduğu, hatta kalp spazmı geçirdiği ifade edildi.

Yağcı, kamu kaynaklarının siyasi amaçla kullanılmasına yönelik soruşturma açılmasını talep etti.

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