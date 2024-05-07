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Güncel

CHP'li başkan 'hayata geçirmedik' demişti... Skandal atamanın belgesi ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e yönetim kurulu başkanı yaptı. Bozbey, katıldığı bir televizyon programında ise, 'Böyle bir şeyi düşündük ama hayata geçirmedik' sözleriyle kendini savunmaya çalışmıştı. Furkan Bozbey'in BURKENT'in başına atandığı toplantının tutanağı ortaya çıktı.

7 Mayıs 2024 Salı 15:37 - Güncelleme:
CHP'li başkan 'hayata geçirmedik' demişti... Skandal atamanın belgesi ortaya çıktı
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Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba atamalarına öz yeğeni Furkan Bozbey ile devam etmişti.

Kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına yeğenini getiren Mustafa Bozbey, kamuoyunda geniş yankı bulan ve tepki toplayan haberlerin ardından bir tv100'e açıklamada bulunmuş ve akraba atamasını yalanlamıştı.

Bozbey, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" demişti.

YALANIN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

CHP'li Başkan Mustafa Bozbey'in "olmayacak" dediği yeğen atamasının aslında 3 Mayıs günü gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, 3 Mayıs günü gerçekleşen BURKENT Genel Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Mustafa Bozbey'in öz yeğeni Furkan Bozbey'in, 4 Mayıs günü Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği o toplantının tutanağı ortaya çıktı.

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