Çardak Belediye Meclisi, ilçe merkezinde yer alan Hürriyet Mahallesindeki yaklaşık 40 iş yerinin bulunduğu belediye iş merkezinin yıkılıp yerine yenisinin yapılması yönünde karar aldı. Meclisten yetki alan CHP'li Belediye Başkanı Ali Altıner, projenin hayata geçirilmesi için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, esnaftan tahliye etmeleri istenen iş merkezinin yıkımına başlandı.

Yıkımın başlamasının ardından karara itiraz eden esnafların talebini inceleyen mahkeme, yıkım için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başlayan yargı süreci kapsamında Belediye Başkanı Ali Altıner, İlçe Emniyet Amirliğine giderek ifade verdi. Başkan Altıner, ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı.

Belediye iş merkezinin yıkılmasına tepki gösteren esnaflar, "Yıkılan dükkanlar değil, Çardak'ın geçmişi tarihi yıkıldı. Rant uğruna peşkeş çektiler. Yazıklar olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Orada tek bir yeşillik kalmayacak. Hatıralar yıkılıyor, memleket için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.