İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6953
  • EURO
    48,643
  • ALTIN
    5291.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li başkan istifa etti: Usulsüzlük ve şiddet nedeniyle ayrılıyorum
Güncel

CHP'li başkan istifa etti: Usulsüzlük ve şiddet nedeniyle ayrılıyorum

CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Çakmak, istifasına gerekçe olarak parti içinde yaşanan usulsüzlükler, uğradığı şiddet ve genel merkezin ilgisizliğini gösterdi.

IHA6 Ekim 2025 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
CHP'li başkan istifa etti: Usulsüzlük ve şiddet nedeniyle ayrılıyorum
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakmak, istifasına gerekçe olarak parti içi usulsüzlük iddialarını, yaşadığı şiddet olaylarını ve ilgisizlik nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını gösterdi.

CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz süreçte yaşanan ve partimizin büyüme çabalarını engelleyen uygulamalar nedeniyle görevimi sürdürmenin artık mümkün olmadığı kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.

ÜYELİKLER ENGELLENDİ, EVRAKLAR PARÇALANDI

Çakmak, İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye olmak isteyen vatandaşların başvurularının kasıtlı olarak engellendiğini ve bazı evrakların yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, CHP Net sistemi üzerinden yapılan online üyeliklerin de çeşitli bahanelerle iptal edildiğini savundu.

FİZİKSEL SALDIRI VE ŞİDDET İDDİASI

Açıklamasında ilçe delege seçimleri sırasında yaşanan bir olaya da dikkat çeken Çakmak, İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından kendisi ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Oğlunun darp edildiğini ve kendisinin de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Çakmak, bu olayların ailesi üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi.

"İL BAŞKANLIĞI SESSİZ KALDI"

Yaşanan olayları defalarca CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak'a ilettiğini belirten Çakmak, buna rağmen herhangi bir destek alamadığını iddia etti. Çakmak, partinin "koltuk koruma" anlayışıyla hareket ettiğini ve bu durumun örgüt içindeki çalışma azmini kırdığını ileri sürdü.

"DEĞERLERİMLE ÖRTÜŞMEYEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI"

Çakmak, "Tüm bu nedenlerle, üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve partinin benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle CHP Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi. Çakmak, açıklamasının sonunda partide emek veren yol arkadaşlarına teşekkür ederek, "gerçek anlamda halkın partisi olma" mücadelesini sürdüreceklere başarılar diledi.

  • Menzi Çakmak
  • Usulsüzlükler

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.