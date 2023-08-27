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CHP'li Başkan Karaca'dan skandal! Muğla Valiliği idari soruşturma başlattı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın ayıbını ortadan kaldırmak için personel gece mesaisi yaparken, Muğla Valiliği kamuoyunda infiale neden olan ve tepki çeken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 14:15 - Güncelleme:
CHP'li Başkan Karaca'dan skandal! Muğla Valiliği idari soruşturma başlattı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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