  CHP'li başkan kavgada! Skandal görüntüler ortaya çıktı
Güncel

CHP'li başkan kavgada! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddia edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA23 Mart 2026 Pazartesi 09:41
CHP'li başkan kavgada! Skandal görüntüler ortaya çıktı
İddiaya göre olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu. Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi. Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer'in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer'in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer'in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

  • Mersin Belediye Başkanı
  • Ahmet Serkan Tuncer
  • kavga videosu

