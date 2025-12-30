İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9429
  • EURO
    50,606
  • ALTIN
    6049.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li başkan tatilde, işçiler grevde! AK Parti'den krize tepki: Bunun adı ihanettir
Güncel

CHP'li başkan tatilde, işçiler grevde! AK Parti'den krize tepki: Bunun adı ihanettir

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediye işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeyken yılbaşını kutlamak için yurt dışına tatile gittiği öğrenildi. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Duman'ın yurt dışına tatile çıkmasını eleştirerek, 'Bunun adı ihanet! İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var' dedi.

IHA30 Aralık 2025 Salı 12:50 - Güncelleme:
CHP'li başkan tatilde, işçiler grevde! AK Parti'den krize tepki: Bunun adı ihanettir
ABONE OL

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yaptığı açıklamada, 'Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP'li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir:

Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Soruyoruz: İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir.

Burada mesele makamını terk eden bir belediye başkanıdır. Burada mesele krizden kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bir belediye başkanı grev sürerken yurt dışına çıkıyorsa; o başkan ya durumun ciddiyetini kavrayacak kapasitede değildir ya da bu şehri yönetme iradesini çoktan kaybetmiştir." dedi.

"Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" diyen Sağır, "Sorumluluk almayanlar, gerçeklerle yüzleşecektir. İlgili belediye başkanı derhal çıkıp bu aymazlığı açıklamalıdır. Aksi her saat, bu sorumsuzluğun kabul edildiği bir sessizliktir. Bu şehir sahipsiz değildir. Bu millet de bu tabloyu sineye çekmeyecektir' ifadelerini kullandı.

  • CHP belediye
  • belediye işçi
  • işçi krizi
  • maaş krizi
  • belediye protesto
  • işçi protesto
  • Buca Belediye Başkanı Görkem Duman
  • Buca Belediyesi
  • CHP yolsuzluk
  • CHP kriz

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.