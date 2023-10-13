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CHP'li başkan Mehmet Özdağ Genel Merkez'e gol attı

CHP Samsun'da seçimi genel merkezin desteklediği Mehmet Özdağ kazandı. Özdağ, seçimin ardından yaptığı açıklamada ‘lider değişimi' mesajı verdi.

Akşam Gazetesi13 Ekim 2023 Cuma 08:49 - Güncelleme:
CHP'li başkan Mehmet Özdağ Genel Merkez'e gol attı
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CHP'de 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek büyük kurultay öncesi il kongreleri olaylı bir şekilde devam ediyor.

Samsun İl Kongresi'nde 5 adayın mücadelesini, genel merkezin desteklediği Mehmet Özdağ kazandı. CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu'nun da desteğiyle 'Genel merkez'ci diye seçilen Özdağ, seçimin ardından yaptığı açıklamada 'lider değişimi' mesajı verdi.

'GÖREVİMİZ BU'

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özdağ, "Biz CHP'de bir lider değişimi ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Yola çıkacağımız arkadaşlarımızla bu yönde yürüyeceğiz. Seçmenin isteklerine tercüman olmak zorundayız. Tabanın taleplerini yukarı taşımak zorundayız. En büyük görevimiz bu. CHP için değişim kaçınılmaz." diye konuştu.

Öte yandan Samsun'un 18 kurultay delegesi bulunuyor.

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