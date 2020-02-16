16 Şubat 2020 Pazar12:40 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:40

Dün akşam bir toplantı çıkışında yaşanan son dakika gelişmesi CHP'li çevreleri karıştırdı. İddiaya göre Muharrem İnce'ye Kırklareli Belediye Başkanı kafa attı ve İnce olayın duyulmaması için hastaneye gitmedi ve dışarıdan bir doktor ile tedavisini yaptırdı.

CHP'li Muharrem İnce Ankara Çankaya'da bulunan Yaşamkent sitesindeki ofisinde dün gece bir toplantı düzenledi. Ofiste, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile görüştü. Toplantı sonrası saat 23.00 sularında ofisten çıkmak için aşağıya indiklerinde, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'li Muharrem İnce'ye kafa attı.

KESİMOĞLU KAFA ATTIĞI İÇİN İNCE'NİN BURNUNUN YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Burnunda hasar oluşan Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığının duyulmaması için hastaneye gitmedi. Yaralanan İnce, dışarıdan bir tanıdık doktor çağırıp burnunu tedavi ettirmeye çalıştı. Yaşandığı iddia edilen son dakika gelişmesine ilişkin İnce'den henüz bir açıklama gelmedi.

AÇIKLAMA YAPMADI FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Kafa atılma olayının duyulmaması için büyük bir titizlik gösteren İnce'nin bu iddiayla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken internet haber'e göre "haberleri duydum" diyen İnce bu fotoyu paylaştı. Fotoğrafta İnce'nin burnundaki şişik dikkat çekti.

CHP'DE KONGRE KAVGALARI DA GÜNDEMDE

Öte yandan CHP'de yapılan kongrelerde de kavgalar gündemde. Son olarak Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya döndü ve arbede çıktı. (Sabah)