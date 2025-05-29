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Güncel

CHP'li başkan Mustafa Bozbey'den paravan şirketlerle mülk vurgunu

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e suçlamalarda bulunan müteahhit Emin Adanur, 'Nilüfer Belediye Başkanı iken imar karşılığı müteahhitlerden milyarlık daireler aldı.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
CHP'li başkan Mustafa Bozbey'den paravan şirketlerle mülk vurgunu
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Bursa'nın merkez ilçelerinden biri olan Nilüfer'de uzun yıllar müteahhitlik yapan ve bir dönem Bursaspor Kulübü Başkanlığını da üstlenen müteahhit Emin Adanur, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Adanur, Nilüfer ilçesinde 2017 yılında Bursa'nın ilk kentsel dönüşüm projesini hazırladıklarını aktardığı paylaşımında, CHP'li belediyede dönen rüşvet çarkına takıldıklarını iddia etti.

Adanur paylaşımında, "Projeye ruhsat almak için TİBA Mimarlık ofisinde projeyi çizdirdik. TİBA Mimarlık, Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey ve dönemin Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'in şirketiydi. Turgay Erdem 'Ruhsatı ben imzalayacağım ancak Mustafa Bozbey 2 adet daire istiyor' dedi. O dönemlerde bu tür şeyleri bilmiyordum. Ters tepki gösterdim" iddiasında bulundu.

Emin Adanur

RÜŞVET LİSTESİ AÇIKLADI

Adanur "Geri döndüm ve 1 daire teklif ettim. Kabul ettiler. Daireyi, SERES Gayrimenkul adında bir şirkete devretmemi istediler ben de devrettim. Bu şirket, 2015 yılında kurulmuş bir şirket. Mustafa Bozbey'in kurdurduğu paravan bir şirket. Muhkim Demirtaş adında birinin üzerine kurulmuş. Muhkim abi, o güne kadar köy kahvesinde takılan bir adam. Üzerinde bulunan gayrimenkulün vergisini dahi ödeyemez. Ancak bu şirketin üzerine milyarlık gayrimenkül girişi oldu" dedi.

Adanur paylaşımının devamında CHP'li Başkan Mustafa Bozbey'in kurdurduğu paravan şirketlere aktarılan gayrimenkulleri de tek tek ifşa etti.

Mustafa Bozbey

Adanur, "Karina sitesinde 1-2-3 ve 4 no'lu bağımsız bölümler. Bunlar dubleks daire olarak tapuda kayıtlı. Daire fiyatı 9 milyon TL'den başlıyor. Bunlar SERES Gayrimenkül'e geçti.

Park Nilüfer Sitesi F blok 29 numara. Burası da benden imza karşılığında aldıkları daire. Altınşehir'de 3 bin 850 metrekare imarlı arazi. Muhtemel değeri yaklaşık 150 Milyon TL.

Özlüce Mahallesi Kardelen Apartmanı'nda 3 adet daire. Ataevler 1331 ada 1 parsel. C11-C12-D11 no'lu dükkanlar.

Muhtemel değer 75 milyon TL. Şimdilik bu kadar yeter. Geri kalanını yarın paylaşacağım" diyerek skandal rüşvet çarkını gözler önüne serdi.

  • Mustafa Bozbey
  • rüşvet
  • bursa

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