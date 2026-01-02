İSTANBUL 8°C / 5°C
  İşçiler grevdeyken tatile çıkan CHP'li başkan kendini böyle savundu: Çok çalıştım, Phuket'i hak ettim
İşçiler grevdeyken tatile çıkan CHP'li başkan kendini böyle savundu: Çok çalıştım, Phuket'i hak ettim

İşçiler grevdeyken tatile çıkan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Phuket gezisini, “2 yıldır yoğun tempoda çalışıyorum. Gayet insani ve çok önceden planlanmış kısa bir tatildi.' sözleriyle savunmaya çalıştı.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 07:22 - Güncelleme:
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde, kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İlçede çöp yığınları oluşurken, tepkilerin odağındaki Belediye Başkanı Görkem Duman'ın şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket Adası'nda tatile gittiği ortaya çıkmıştı.

'GİZLENECEK TARAFI YOK'

Başkan Duman'ın tatilden dönerek yeni yıla belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, gece mesaisinde görev yapan işçilerle birlikte girdiği açıklandı.

Eleştirilere cevap veren Duman, "Son 2 yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek bir tarafı yok, tamamen insani bir durum. Ancak ülkemizde giderek büyüyen linç kültürü, kimi zaman gerçekleri gölgeleyip niyet okumalar üzerinden bir algı üretimine dönüşebiliyor" dedi.

