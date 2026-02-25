İSTANBUL 11°C / 4°C
  • CHP'li başkan şov peşinde: Genç kızın isteğini görmezden geldi
Güncel

CHP'li başkan şov peşinde: Genç kızın isteğini görmezden geldi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz hafta köpekten kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızı hastanede ziyaret eden CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın ailenin kızlarıyla ilgili görüntü alınmaması talebine rağmen yüzünü açık şekilde göstererek görüntüsünü sosyal medyada paylaşması tepkilere neden oldu.

25 Şubat 2026 Çarşamba 17:01
ABONE OL

Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde 18 Şubat'ta kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), karşısına çıkan köpeğin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen belediye otobüsü, Gül'e çarptı.

CHP'Lİ BAŞKAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve yoğun bakımda tutulan genç kız, hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, önceki gün Cennet Nesibe Gül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

FOTOĞRAFLAR AYNI GÜN PAYLAŞILDI

Yoğun bakımdan çıkarılarak serviste tedavi altına alınan Cennet Nesibe Gül'ün ailesi, Kaya'dan ve beraberindeki belediye basın ekibinden kızları ile ilgili hastane odasından görüntü ve fotoğraf alınmamasını rica etti. Ancak hastane odasındaki ziyarette çekilen görüntüler, Başkan Kaya'nın sosyal medya hesabında aynı gün paylaşıldı.

"İZİNSİZ FOTOĞRAF ÇEKMEYİN VE ASLA PAYLAŞMAYIN"

Aile ve yakınları Ahmet Kaya'ya tepki gösterirken, sosyal medyadaki paylaşımın altında da tepkilerini dile getirdiler. Gül'ün kuzeni Halam Ayşe Gülyer, "Gerçekten samimi özür dilemek için geldiyseniz izinsiz fotoğraf çekmeyin ve asla paylaşmayın" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜRECİN BAŞLATILACAK"

Genç kızın yakınları, "Siz bunu izinsiz paylaştınız. Biz de susmayacağız", "Açık rıza olmaksızın görüntüsünün paylaşılması 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel veri ihlalidir. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali söz konusudur. İçeriğin derhal kaldırılmasını ve gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildiriyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

  • kaza mağduru genç kız
  • görüntü talebi

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Popüler Haberler
