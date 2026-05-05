''CHP'li başkan'' talimatıyla kulüpten kovuldu! Öfkesini 13 yaşındaki milli sporcudan çıkardı

Aydın Kuyucak'ın CHP'li Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kendisi hakkında sosyal medyada yorum yazdığı gerekçesiyle AK Partili babaya olan sinirini 13 yaşındaki Milli karateciden çıkardı. 23 madalyalı şampiyon sporcunun Başkanın talimatıyla kulüpten kovulduğu iddia edildi. CHP'li belediye başkanına isyan eden aile, belediye önüne siyah çelenk bırakarak 'Hesabın benimleyse karşıma çık, çocuğun geleceğiyle oynama' dedi.

CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kendisi hakkında sosyal medyada eleştirilerde bulunan baba Ali İhsan Karasu'ya olan öfkesini, 13 yaşındaki başarılı oğlu Poyraz Karasu'dan çıkardı.

"BAŞKAN TALİMATIYLA" KULÜPTEN KOVULDU

Kuyucak Belediyespor bünyesinde yetişen, 5 yıllık kariyerine 1 Balkan ikinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve 2 Aydın İl Şampiyonluğu sığdıran 23 madalyalı milli karateci Poyraz Karasu, "başkan talimatıyla" kulüpten kovuldu.

Aliihsan Karasu, sporcu kıyafeti giyen ve madalyalarını boynuna takan Kuyucak Belediyespor sporcusu 13 yaşındaki milli karateci oğlu Poyraz Karasu ile belediye binasına geldi.

Siyah çelengi belediye binasının önüne bıraktıktan sonra açıklama yapan Aliihsan Karasu, çocuğunun hakkını aramaya geldiğini söyledi.

"HİÇ KİMSE BU ÇOCUĞUN GELECEĞİYLE OYNAYAMAZ"

Milli sporcu oğlunun 23 madalyası olduğunu belirten Karasu, "Belediye Başkanı haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediyespordan men etti. Çocuğumun Türkiye ve Balkanlar'da derecesi var. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz." dedi.

Belediye Başkanı'nın hizmet anlayışını birkaç yerde eleştirdiğini belirten Karasu, "Buna dayanarak benim oğlumu kulüpten uzaklaştırmış. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuyucak Belediyesi, sporcunun uzaklaştırılmasına yönelik iddiaları cevapsız bıraktı.

  • Aydın Kuyucak
  • CHPli Belediye Başkanı
  • Uğur Doğanca

