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CHP'li başkan 'tasarruf' sözü vermişti... Göreve gelir gelmez ilk işi bu oldu!

Seçim öncesi tıpkı İmamoğlu gibi ‘araç israfı’ndan bahseden CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin göreve gelir gelmez ilk işi lüks araç ihalesi yapmak oldu. Çebi, kendisine VIP araç isteyip, 80 olan araç sayısını 101’e çıkardı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle kiralık hizmet araçlarını Yenikapı’da sergilettiği sırada, Küçükçekme Belediyesi’nin araç kiralama ihalesinde başka bir israf şov yaşandı. Seçim öncesi tasarruf sözü veren Küçükçekmece’nin CHP’li Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin göreve gelir gelmez ilk işi lüks araç ihalesi yapmak oldu. Çebi, belediyede 80 kiralık araç varken bu sayıyı yeni ihale açarak 101’e çıkardı. İhalede Çebi, kendisine tam donanımlı VIP araç istedi. Özellikle son model olma şartı konulan makam arabasının özellikleri arasında ihale şartnamesine şunlar konuldu: Motor gücü en az 110 kw. Silindir hacmi en az 1990 cc. Hız sabitleyici. Özel ses sistemi... Çebi lüks merakıyla 237 sayı taşıt kanununu da çiğnedi. 
 
(Akşam)
 

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