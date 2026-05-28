Güncel

CHP'li başkan tutuklandı: Yolsuzluk mağduruna tehdit yağdı

İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet ve organize suç örgütü' soruşturmasında ifade veren müştekinin tutuklanan Başkan Mustafa Günay hakkındaki şikayetini geri çekmesi yönünde tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı.

AKŞAM Gazetesi28 Mayıs 2026 Perşembe 08:15
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet ve organize suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen CHP'li Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında ifade veren müştekinin tutuklanan Günay hakkındaki şikayetini geri çekmesi yönünde yurtdışı numaralardan tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı.

SAVCILIKTAN KORUMA KARARI

Cumhuriyet Savcılığı söz konusu tehditlere ilişkin ayrıca bir soruşturma başlatılırken, müştekinin can güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon kurularak gerekli koruma tedbirlerinin devreye alındığı öğrenildi.

