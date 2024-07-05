CHP'li başkan Üsküdar'ı satıyor! Sert tepki: Bu para nereye gidecek?

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi Meclis kararıyla 56 adet taşınmazını satışa çıkardı. 5 adet arsayı ihale usulü, 51 adet daireyi ise doğrudan satış usulü ile satışa çıkaran belediye resmi ilan dışında bir de tanınmış bir emlak sitesine ilan verdi. İhale ile satışa çıkarılan arsalardan Şile'deki imarlı arsa için 93 milyon 750 bin TL, Kartal'da bulunan arsa için 45 milyon TL, Beykoz'da bulunan arsa için 17 milyon 500 bin TL, Sultanbeyli'deki arsa için 35 milyon TL, Çekmeköy'deki arsa için ise 25 milyon TL muhammen bedel istendi.

DAİRELERİ GELEN ALIR

Emlak sitesinde verilen ilanlar arasında belediyeye ait daireler de yer aldı. Kandilli'de her biri 9 milyon 75 bin TL'den 40 adet daire, Burhaniye'de dubleks lüks daire 20 milyon 55 bin TL'den, Yavuztürk'te 10 adet dubleks daire ise her biri 6 milyon 900 bin TL'den satışa çıkarıldı.

HİLMİ TÜRKMEN'DEN TEPKİ

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen belediyenin gayrimenkul ve arsa satışına tepki gösterdi. Akşam Gazetesi'ne konuşan Türkmen, "Bu taşınmazları bizim dönemimizde belediyenin ihtiyacı olduğunda satış yapmak için edindik. Bu satış normal ancak CHP Üsküdar'da tam 20 yıldır bu tür satışlara engel olmaya çalıştı ve karşı çıktı. Şimdi ne oldu da tüm taşınmazları bir anda satışa çıkardılar. Belediyeyi 31 Mart'ta borçsuz devrettik. Satışlardan gelen para nereye harcanacak? CHP'nin yılardır karşı çıktığı satışlara yönetime gelir gelmez ihtiyaç bile yokken başvurması ikiyüzlülüktür."

ÖZEL SİTEDE ÜYELİK AÇILDI

Resmi ilanla duyurulan satışların özel bir emlak sitesinde ilana çıkılması tartışma konusu oldu. Üsküdar Belediyesi'nin emlak sitesinde üyelik oluşturduğu ve satışları gerçekleşecek taşınmazların resimli ilanlarını paylaştığı görüldü.

İlanda yer alan telefon numarasından Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkilisi çıktı. Görevli ilanın doğru olduğunu gayrimenkullerin doğrudan arsaların ise ihaleyle satılacağını söyledi. Üsküdar Belediyesi, satışların eski yönetim döneminde bütçeyi dengelemek için planlandığını savundu.