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CHP'li başkan yardımcısının zor anları! PKK'ya ''terör örgütü'' diyemedi

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ büyük bir skandala imza attı. Akçadağ, eli kanlı bölücü örgüt PKK'ya 'terör örgütü' dememek için dakikalarca kıvrandı.

12 Ekim 2024 Cumartesi 08:43 - Güncelleme:
CHP'li başkan yardımcısının zor anları! PKK'ya ''terör örgütü'' diyemedi
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DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Şükrü Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi.

PKK'ya terör örgütü dememek için çabalayan Akçadağ, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor, şimdi siz konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Muhabirin tekrar 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözleri üzerine konuşan Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden "Ben size terörün tanımını yapayım kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin." dedi.

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