Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, istifasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.

Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda "üyeliğimi askıya alarak" beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için "masumiyet karinesi" nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul eden yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir.

Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere.

Sizleri çok seviyorum.