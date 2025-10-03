İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6907
  • EURO
    49,0065
  • ALTIN
    5211.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti: Kirli operasyonla gözden çıkardılar
Güncel

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti: Kirli operasyonla gözden çıkardılar

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda CHP tarafından kendisine itibarsızlaştırma operasyonu düzenlendiğini ve gözden çıkarıldığını belirtti.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 18:32 - Güncelleme:
CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti: Kirli operasyonla gözden çıkardılar
ABONE OL

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, istifasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.

Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda "üyeliğimi askıya alarak" beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için "masumiyet karinesi" nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul eden yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir.

Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere.

Sizleri çok seviyorum.

  • manavgat belediyesi
  • Niyazi Nefi Kara
  • istifa

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.