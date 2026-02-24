İSTANBUL 14°C / 6°C
  CHP'li başkan zilzurna yollarda! Belediye aracıyla jandarmaya enselendi
Güncel

CHP'li başkan zilzurna yollarda! Belediye aracıyla jandarmaya enselendi

Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken Cankurtaran Tüneli çıkışında jandarma ekiplerine yakalandı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

24 Şubat 2026 Salı 12:57
CHP'li başkan zilzurna yollarda! Belediye aracıyla jandarmaya enselendi

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran Tüneli içerisinde geçtiğimiz 22 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Artvin Belediyesi'ne ait 08 AC 958 resmi plakalı Volkswagen kamyonetin yalpalayarak seyir ettiği gözlendi. Aynı aracın Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran Tüneli çıkışında yol şeridini ikiye bölen tabelaya da hafif bir şekilde çarptığının görülmesi üzerine araç şoförünün sağlık sorunu olabileceği düşünülerek jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

AYAKTA DURAMAYACAK ŞEKİLDE ALKOLLÜ

Aracın şoför koltuğundan inen CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın (42) ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istendi. Soysal'ın karşı koyarak buna yanaşmaması üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda kan testi yapılmak maksadıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ZOR KULLANILARAK KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Ahmet Soysal'ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.

EHLİYETİNE EL KONULARAK, PARA CEZASI KESİLDİ

Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Soysal hakkında görev başındaki güvenlik güçlerine mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

