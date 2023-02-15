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CHP'li Başkan'dan AK Partili belediyeye teşekkür

Deprem bölgesinde Özgür Özel ile tartıştığı video ile gündeme gelen CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Uşak ekibine teşekkür ederek Antakya bölgesine uğurladı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
CHP'li Başkan'dan AK Partili belediyeye teşekkür
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremler ile sarsıldı. Devlet ve millet seferberlik ruhuyla hareket ederek depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ekipler depremin ilk anından itibaren afet bölgesine yardım için canla başla mücadele verdi.

CHP'Lİ BAŞKAN'DAN UŞAK BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Uşak Belediye'si ekibine teşekkür etti.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Samandağ'a ilk gelen arama kurtarma ekiplerinden biri Uşak Belediye'si ekipleri. Çok hayat kurtardılar. Samandağ halkı, Uşak ekibine minnet borcumuzu iletmemi istedi." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'LE TARTIŞTIĞI VİDEO İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sitem etmişti.

Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." demişti.

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