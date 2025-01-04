CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği tuvaletlerde çalışan işçiler "Güvenceli çalışmak istiyoruz" diyerek eylem başlattı. İşçilerin yanına gelen CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay, tehditte bulundu. Tugay'ın bu hareketi tepki çekti.

CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI'NDAN İŞÇİLERE TEHDİT

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Cemil Tugay, yine belediyeye ait tuvaletlerde çalışan işçilerin eyleminden rahatsız oldu. CHP'li Cemil Tugay eylem yapan işçileri ziyaret etti. Burada işçilerle konuşan Tugay tehditler savurdu. Eylemdeki taşeron işçileri işten atmakla tehdit eden Tugay "Eğer burada durursanız o firmada da çalıştırmam sizi" dedi.

Tugay ayrıca Belediyeye ait tuvaletlerin temizliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde iş bırakan taşeron işçilere yönelik "Siz bizim işçimiz değilsiniz, burada durmayın." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANDAN KÖŞEYE SIKIŞTIRAN ÇIKIŞ

Taşeron işçilerden biri çalışanların üzerlerine giymeleri için verilen üniformada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu olduğunu belirtmesi üzerine ise Tugay, "Ben konuşacağım, bunları giymeyeceksiniz. Eğer burada durmaya devam ederseniz artık o firmada da çalışamayacaksınız" diyerek alandan uzaklaştı.

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