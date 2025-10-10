İSTANBUL 22°C / 14°C
  CHP'li başkandan Hamas'a tepki çeken benzetme! Terör örgütüyle bir tuttu
Güncel

CHP'li başkandan Hamas'a tepki çeken benzetme! Terör örgütüyle bir tuttu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen yürüyüşte CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun Hamas'a DEAŞ benzetmesinde bulunması tepkiye neden oldu.

10 Ekim 2025 Cuma 14:28
CHP'li başkandan Hamas'a tepki çeken benzetme! Terör örgütüyle bir tuttu
Rize'nin Fındıklı ilçesinde 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'na düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş öncesi polisin aldığı güvenlik tedbirlerine tepki gösteren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, polis barikatının açılmasını istedi.

Ercüment Şahin Çervatoğlu

Çervatoğlu, "6 yıldır burada polisle hiç karşı karşıya gelmedik, gelmiyoruz da. Daha dün Filistinli çocuklarımız için yürüdük, neredeydiniz, utanın. Sayın kaymakam, sayın vali, biz Filistinli çocuklar için yürürüz. Bizim çocuklarımız katledildi, DEAŞ tarafından yani Hamas tarafından. Onun için yürürken sesini çıkarmayan kaymakam, Fındıklı'nın huzurunu bozuyor." ifadelerini kullandı.

