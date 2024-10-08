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Güncel

CHP'li başkandan hayali transfer! Özgür Özel'i kandırdı

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in törenle rozetlerini taktığı Memleket Partisi İlçe Başkanı Tanju Karakuş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ali Atmaca ve DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet İnan'ın geçmiş seçimler öncesi CHP'ye katıldıkları öğrenildi.

Akşam Gazetesi8 Ekim 2024 Salı 08:44 - Güncelleme:
CHP'li başkandan hayali transfer! Özgür Özel'i kandırdı
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CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Genel Başkanı Özgür Özel'i kandırdı.

Geçtiğimiz gün törenle farklı siyasi partilerden CHP'ye geçen çok sayıda ilçe yöneticisinin rozetini, Özel takmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Memleket Partisi İlçe Başkanı Tanju Karakuş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ali Atmaca ve DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet İnan'ın geçmiş seçimler öncesi CHP'ye katıldıkları öğrenildi.

Rozet takılan Hakan Haskalı da YRP ilçe başkanı olarak anons edildi. Ancak YRP Esenyurt İlçe Başkanlığın'dan yapılan açıklamada, Haskanlı'nın hiçbir zaman partide yöneticilik yapmadığı duyuruldu.

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