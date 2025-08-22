Denizli'de hizmet almak için gittiği Acıpayam Belediyesinden, Başkanın talimatıyla yakasından tutularak kovulan kadın muhtar, "Halkın belediyesinde kötü muamele gördüm" dedi.

Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, mahalle halkının kendisine ilettiği taleplerin karşılanması için Acıpayam Belediyesine gitti. CHP'li Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın özel kalem müdürüyle görüşen kadın muhtar ile müdür arasında tartışma yaşandı.

YAKASINDAN TUTULUP DIŞARI ATILDI

Müdürün "Beni istediğin yere şikayet edebilirsiniz, seni muhatap almıyorum" şeklinde bağırışlarını duyan Başkan Levent Yıldırım, odasından çıkıp, zabıtalara "Çıkarın bu kadını buradan" şeklinde talimat verdi. Bu söz üzerine, "Ben mahallem adına hizmet istemek için geldim. Siz beni, bu belediyeden kovamazsınız. Burası halkın belediyesi değil mi?" diyerek derdini anlatmaya çalışan kadın muhtar, Başkan Yıldırım'dan aldığı "Git seninle uğraşamam" cevabıyla şok oldu. Yaşananların ardından belediyede şoför olarak çalışan görevli, Elmas Abut'u yakasından tutarak belediyeden dışarıya çıkardı.

"HALKIN BELEDİYESİNDEN KOVULDUM"

Kendisinin de CHP'li olduğunu ve partilisi başkan tarafından bir kadına yapılan muameleyi hak etmediğini belirten Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, "Makam odası önünde müdür ile konuşurken, aramızda bir tartışma yaşandı. Odasından çıkan Belediye Başkanı Levent Yıldırım, haklı veya haksız olmama aldırmadan ve beni dinlemeden zabıtalara seslenerek 'Çıkarın bu kadını buradan. Git seninle uğraşamam' dedi. Bunun üzerine belediye personellerinin kötü muamelesine maruz kaldım. Ben mahallem adına hizmet istemek için belediyeye gittim. Hiç kimse, bir muhtarı belediyeden kovamaz. Belediyeler halkındır ve halka hizmet etmek için varlardır" diye konuştu.