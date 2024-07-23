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CHP'li başkandan 'köpek' tehdidi: İkinci Gezi'ye hazır olun!

Eskişehir'de başıboş sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifine karşı çıkan sözde hayvanseverler protesto gösterisi düzenledi. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise hükümeti sokakları yıkmakla, ateşe vermekle tehdit etti.

23 Temmuz 2024 Salı 08:57 - Güncelleme:
CHP'li başkandan 'köpek' tehdidi: İkinci Gezi'ye hazır olun!
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Eskişehir'deki Yediler Parkı'nda bir araya gelen grup, sokak hayvanlarına dair kanun teklifine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise hükümeti tehdit etti. Yalaz, yasanın geçmesi halinde ikinci Gezi eyleminin yapılacağını belirtti.

Yalaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Biz can dostlarımızla yaşamaktan mutluyuz. Bu yasayı hazırlayanalar tarihi mücadeleye hazır olsun. Bu AK Parti'ye son uyarımız. Bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar diyorum.

  • Talat Yalaz
  • gezi

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