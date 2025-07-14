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  • CHP'li başkandan ''pes'' dedirten savunma! Yanında 4.5 milyon lira nakit tutuyormuş
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CHP'li başkandan ''pes'' dedirten savunma! Yanında 4.5 milyon lira nakit tutuyormuş

Antalya Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sorgusunda 'pes' dedirten bir savunmaya imza attı. Kara, milyonlarca liralık villa için “Yanımda taşıdığım nakitle aldım” diyerek şaşkınlık yarattı.

Sabah14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
CHP'li başkandan ''pes'' dedirten savunma! Yanında 4.5 milyon lira nakit tutuyormuş
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Antalya Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sorgusunda pişkin savunmalara imza atıyor. Kara, milyonlarca liralık villayı, yanında taşıdığı nakit parayla aldığını iddia etti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce CHP'li Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Engin Tüter dahil 41 kişiden 35'i gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve makamında bir iş adamından 110 bin euro rüşvet alırken yakalanan yardımcısının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest kaldı.

ELDEN ÖDEDİM

Başkan Niyazi Nefi Kara'nın Side Kemer mahallesindeki villasını 750 bin euro bedelle aldığı ve bedelinin ise otel yatırımcısı iş adamları tarafından karşılattığı saptanmıştı.

Kumköy'deki villasının ise bedelsiz şekilde yıkılıp yenilediği bedelini ise yine otel sahibi iş adamlarından talep ettiği belirlendi.

Kara, ifadesinde Kemer mahallesinde bulunan villasını 4 milyon 500 bin liraya satın aldığını ancak bu paranın ödemesini elden verdiğini öne sürdü.

YANINDA 4.5 MİLYON LİRA NAKİT TUTUYORMUŞ

Soruşturma birimlerince neden o kadar nakit taşıdığı sorulan Kara, "Seçim döneminde harcamak üzere euro olarak nakit para bulunduruyordum.

Seçildikten sonra ev almaya karar verdim. Bu villayı yanımda nakit bulundurduğum paradan aldım. Bu parayı bankadan çekmedim.

Dediğim gibi yanımda nakit bulunuyordu. Evin bir takım eksiklikleri, izolasyon sorunu vardı. Bu nedenle evin değeri biraz makuldü" diye cevap verdi.

4.5 MİLYONA ALDIĞI VİLLA 23.5 MİLYON OLDU

Savcılık yaptığı incelemelerde, 4 milyon 500 bin liraya alınan lüks villanın şimdiki değerinin 23 milyon 500 bin lira olduğunu saptadı.

275 metrekarelik net kullanım alanı olan, 6+1 olan villanın 4 yatak odasında da banyo bulunduğu, 400 metrekarelik bir havuz alanı ile peyzaj kullanımına sahip olduğu belirlendi.

  • Antalya Manavgat
  • Niyazi Nefi Kara
  • Villa savunması

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