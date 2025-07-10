CHP'li Başkan'dan polise hakaret ve saldırı: Acar Ünlü hakim karşısında

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Ünlü'nün yanı sıra CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ile İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve şikayetçi polis memurları da hazır bulundu.

CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Kadın Kolları İl Başkanı Sema Gençoğlu ve bazı partililer duruşmayı salonda takip etti.

"POLİS MEMURUNUN KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Savunmasını yapan Başkan Ünlü, kendilerine adliye önünde gaz sıkıldığını söyledi.

"Biz belediye başkanıyız. Niye gaz sıkıyorsunuz?" dediklerini ancak ekiplerin gaz sıkmaya devam ettiğini öne süren Ünlü, "Polis bizi sürekli arkadan ittirdi. Olay bu. Dağılın dediklerini duymadım. Buna rağmen kalkanlar ile baskı yapıldı. Önceden de "Belediye başkanıyım. Niye gaz sıkıyorsun?' dedikten sonra tekrar sıkıyor olması üzerine o sözleri söyledim. Karşı kasti bir şey demedim. Polis memurunun kadın olduğunu da bilmiyordum, görmedim." dedi.

Ünlü, polislerin yaralanmasıyla ilgili soruya ise "Onu bilemem. Biz de yaralandık. Söyleyeceğim bir şey yok." diye cevap verdi.

"ACAR ÜNLÜ BANA DOĞRU GELDİ VE KALKANIMA VURDU"

Başkan Ünlü'den şikayetçi olan polis memuru E.B. de "Önce 'Dağılın' diye anons edildi. Acar Ünlü bana doğru geldi ve kalkanıma vurdu. Ben kasklıyım. Söylediği sözü bana değil genel olarak söyledi. Kalkana vurma dışında bende bir yaralanma oluşmadı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ise 25 Mart günü polise vermiş olduğu ifadesini tekrar ettiğini dile getirdi.

Mahkeme, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

OLAY

Kentte, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.