Adana'nın Seyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Oya Tekin, 'halkın yanındayım' izlenimi vermek için şehit ailelerini ziyarete etti. Tekin'in bir şehit ailesinin evini ziyaretine ilişkin görüntüleri büyük tepki çekti.

CHP'Lİ TEKİN ŞEHİT EVİNE GALOŞLA GİRDİ

Tekin'in, Şehit Fatih Yeniay'ın ailesini ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, Tekin'in topuklu ayakkabılarını çıkartmadığı, üzerine giydiği galoşla eve girdiği görüldü. Tekin'in bu tutumu, başta sosyal medya olmak üzere büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİ YAĞDI

Tekin'in şehit evine galoş takıp topuklu ayakkabı ile girmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP'li Tekin'in görüntüsüne, "CHP hiç mi değişmez yahu?", ""CHP samimiyetsizliği" diye bir şey var!", "CHP, tepeden inmedir, halktan kopuktur." şeklinde tepkiler geldi.

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