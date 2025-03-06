İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4545
  • EURO
    39,4485
  • ALTIN
    3400.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li başkandan şehit evinde büyük saygısızlık! Görüntülere tepki yağdı
Güncel

CHP'li başkandan şehit evinde büyük saygısızlık! Görüntülere tepki yağdı

Adana'nın Seyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Oya Tekin, Şehit Fatih Yeniay'ın ailesinin evine galoş giyerek girdi. CHP'li Tekin'in bu görüntüleri büyük tepki çekti. Tekin'e sosyal medyadan 'CHP hiç mi değişmez yahu?', '“CHP samimiyetsizliği” diye bir şey var!' şeklinde eleştiriler geldi.

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
CHP'li başkandan şehit evinde büyük saygısızlık! Görüntülere tepki yağdı
ABONE OL

Adana'nın Seyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Oya Tekin, 'halkın yanındayım' izlenimi vermek için şehit ailelerini ziyarete etti. Tekin'in bir şehit ailesinin evini ziyaretine ilişkin görüntüleri büyük tepki çekti.

CHP'Lİ TEKİN ŞEHİT EVİNE GALOŞLA GİRDİ

Tekin'in, Şehit Fatih Yeniay'ın ailesini ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, Tekin'in topuklu ayakkabılarını çıkartmadığı, üzerine giydiği galoşla eve girdiği görüldü. Tekin'in bu tutumu, başta sosyal medya olmak üzere büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİ YAĞDI

Tekin'in şehit evine galoş takıp topuklu ayakkabı ile girmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP'li Tekin'in görüntüsüne, "CHP hiç mi değişmez yahu?", ""CHP samimiyetsizliği" diye bir şey var!", "CHP, tepeden inmedir, halktan kopuktur." şeklinde tepkiler geldi.

Belediye meclisinde şaşırtan olay! CHP'li başkana CHP'den ret

Şaibe, çığ oldu CHP'nin üstüne düştü...

Özgür Özel'den 4.2 milyonluk ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.