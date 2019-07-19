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CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, tartışma yaratan bir karara imza attı. Aynı zamanda avukat olan CHP'li kadın başkan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atadı. CHP’li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor.

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İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. CHP’li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor
 
 
AK PARTİLİ ÜYELER ŞERH KOYDU
 
Belediye Meclisi'nin onayına sunulan gündem maddesine AK Parti grubu şerh koydu. CHP'li başkanın "huzur hakkı" adı altında aylık 7 bin 500 TL ek bir maaş da almasını içeren atama kararı, AK Parti'nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Meclis'ten geçti. Meclis kararında, "Karaburun Belediye Meclisi'nin 12.04.2019 tarih 04-19 sayılı kararıyla Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'a 01.06.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ve belediye başkanlığı görevi süresince net 7.500 TL/ay huzur hakkı ödenmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verildi" denildi.
 
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın almış olduğu yaklaşık 8 bin TL'lik maaşın üzerine aylık 7 bin 500 TL'lik bir ödeme alacak olması meclis muhalefetini harekete geçirdi. AK Parti grubunun, çok tartışılacak bu karara kaymakamlık ve hukuki yollardan itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.
 
İSTİFA EDİP, MÜDÜRLÜK YAPSIN
 
Karara tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, alınan bu kararın vicdanı yaraladığını söyledi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediyenin iştiraki olan şirketlerden birine kendisini mesul müdür olarak atamasına tepki gösteren Hızal, "Bir belediye başkanının asli görevi kendi bölgesinde yaşayan insanların huzurlu bir çevreye sahip olmasını sağlamaktadır.
 
BİR BELEDİYE ŞİRKETİNE KENDİ KENDİNİ ATAYARAK...
 
Bunun kamu vicdanını yaraladığını, Karaburun halkına haksızlık yapıldığını söylemek gerek. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak ilçesine faydalı işler yapması gerekirken bir belediye şirketine kendi kendini atayarak gelir elde etme yoluna gitmesini etik açıdan uygun bulmuyoruz. Belediye başkanlarının en temel görevi şehrine hizmet etmektir. Karaburun'da bu şirketin müdürlüğünü yapabilecek kapasitede birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Eğer kendisi bir şirketin müdürlüğünü yapmak istiyorsa mevcut başkanlık görevinden ayrılmasını öneriyoruz" diye konuştu.
 
KANUNA AYKIRI
 
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.
 
(Sabah)

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