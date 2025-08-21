CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi, sosyal medya hesapları üzerinden belediye hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet eden Mevlana Mahalle Muhtarı Şahin Işığan'ı kapı önüne koydu.

Bornova Belediyesi'ne ait toplum ve bilim merkezinde kendisine muhtarlık ofisi olarak tahsis edilen odada mahalle sakinlerine 6.5 yıldır hizmet veren Işığan'ın eşyaları, Başkan Eşki'nin talimatı ile belediye zabıtaları tarafından bulunduğu odadan boşaltıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde halkın oyları ile seçilen Işığan'ın muhtarlık mührü ile mazbatası da ilçe kaymakamlığına bırakıldı. Muhtarlık ofisinin zabıtalar tarafından boşaltıldığını öğrenen Işığan, yaşananlara isyan etti.

Sabah'ın haberine göre, Yerel seçimlerin üzerinden 1.5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen mahallesine Bornova Belediyesi'nden hiçbir hizmet alamadığını belirten Işığan "Belediye başkanı, muhtarı kendi belediye personeli gibi görüyor. Gittiği her yerde muhtarlar onu alkışlasın, şakşakçılık yapsın istiyor. Mahallemizde neredeyse tüm yollar bozuk. Mahalleyi resmen pislik götürüyor. Hizmet sıfır. Bunları dile getirince de kızıp tepki gösteriyor. Maalesef ellerinden bir iş gelmiyor, daha doğrusu beceremiyorlar. 19 ay önce çöplerden temizlenmesi için müracaat ettiğim yer bile halen daha aynı şekilde duruyor" diye konuştu.

10 KAT, 20 KAT FAZLASI BELİRLENDİ

Son olarak emlak rayiç bedellerinin belirlenmesi konusunda tartışma yaşadıklarını belirten Işığan "Eski bedellerin on kat yirmi kat fazlasını belirlemişler. Komisyon toplantısında buna tepki gösterdim. Bu rakamların mahallemize olan ilginin azalmasına neden olacağını, çoğu kişinin bu paraları ödeyemeyeceğini, inşaat yatırımlarının duracağını ifade ettim. Ama dinlemediler. Daha sonra bir önceki belediye başkanı Mustafa İduğ zamanında 5 yıllık uğraşlarımız sonucunda bir taziye evi inşa ettirdik. Bu taziye evi seçimlere kısa bir süre kala bitti. Sadece elektrik, su bağlanacaktı.

Bir sabah erkenden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kalktı mahallemize geldi. Kendisini taziye evinin bulunduğu yere götürüp 'Taziye evi bitti. Bunu bir an önce hizmete açalım' dedim. Başkan da burasını kent lokantası yapacağını söyledi. Burasının kent lokantası olmayacağını, taziye evi olarak inşa edildiğini, bu şekilde hizmet vermesinin daha doğru olacağını ifade etsem de sonuç değişmedi. Ben kent lokantasına karşı değilim ama burada kent lokantası olmayacağını defalarca söyledim. Onların deyimi ile burada günde 500-600 kişi gelip yemek yiyecek dense de beklenen ilgiyi görmedi. Birkaç gün geçtikten sonra kent lokantasının açılışına çağırdılar. Ben de gitmedim.

Daha bir hafta geçmeden belediyenin sosyal yardımlar birimindeki arkadaşlar beni telefonla arayıp 'Kent lokantasında kimse yemek yemiyor. Sen gelip bir öğlen yemeği yesen, reklamını yapsan' diye beni çağırdılarsa da ben gitmedim. Kent lokantasının zarar ettiğini başkanla yaptığımız toplantıda da dile getirdim. Aramızda tartışma yaşandı. Bende o toplantıyı terk ettim. Daha sonra belediyeden muhtarlık ofisini boşaltmam için yazı geldi. Ben de belediye yetkililerine muhtarlık ofisini boşaltmayacağımı defalarca söyledim. Ne zaman mahallemizdeki bir aksaklığı dile getirsek 'Siz belediyenin imkanlarından faydalanıyorsunuz. Belediyeye ait binada durup bize laf söylüyorsunuz' diyerek başımıza kakıyorlardı. Ben belediyeye ait binada duruyorum diye yanlış yapılan bir şeye onay mı vereceğim, şakşak mı yapacağım. Belediye düzgün bir icraata imza atsa ben zaten başkana teşekkür eder alkışlarım" diye konuştu.