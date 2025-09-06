İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

CHP'li başkandan vatandaşa tehdit

CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kendisine sosyal medyada hakaret ettiğini öne sürdüğü vatandaşlara, 'Hakaretlerinizi silmezseniz sevinirim. Sizinle beraber savcılıkta hesaplaşacağız' sözleriyle seslendi. Avukat olan Sevindi'ye karşı çıkan MHP'li Meclis Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu da, 'Gençleri savcılıkta görüşürüz' diye tehdit ediyorsunuz. Onu yapacağınıza çocukları spora yönlendirecek faaliyette bulunursanız daha iyi olur' dedi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 12:15
CHP'li başkandan vatandaşa tehdit
ABONE OL

Belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan meclis toplantısında şehri TFF 3. Lig'de temsil eden Amasyaspor'a destek konusunda gelen yorumlara cevap veren olan Başkan Sevindi, "Arkadaşın bir tanesi 'kalk o koltuktan' diye yazmış. Öteki başka bir şey yazmış. Tabii ki gençler biz kalkacağız, sizler oturacaksınız. Sizler de Amasyaspor ile baş başa kalacaksınız. Saygı, sevgi çerçevesinde yazdığınız sürece sizlere buradan cevap vereceğiz. Hakaretlerinizi de silmezseniz sevinirim. Sizinle beraber savcılıkta hesaplaşacağız inşallah" diye konuştu.

"GENÇLERİ TEHDİT EDECEĞİNİZE SPORA YÖNLENDİRİN"

Melek Mosso konserine 3 milyon TL olmak üzere belediyenin konserlere yaptığı harcamaları hatırlatan MHP'li Meclis Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu da "1,5 yılda şehirde suyun, temizliğin lüks hale geldiği bir pozisyona geldik. Bahsetmiş olduğunuz, laf vurduğunuz gençleri 'savcılıkta görüşürüz' diye tehdit ediyorsunuz. Onu yapacağınıza çocukları spora yönlendirecek faaliyette bulunursanız daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

