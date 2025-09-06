CHP'li başkandan vatandaşa tehdit

Belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan meclis toplantısında şehri TFF 3. Lig'de temsil eden Amasyaspor'a destek konusunda gelen yorumlara cevap veren olan Başkan Sevindi, "Arkadaşın bir tanesi 'kalk o koltuktan' diye yazmış. Öteki başka bir şey yazmış. Tabii ki gençler biz kalkacağız, sizler oturacaksınız. Sizler de Amasyaspor ile baş başa kalacaksınız. Saygı, sevgi çerçevesinde yazdığınız sürece sizlere buradan cevap vereceğiz. Hakaretlerinizi de silmezseniz sevinirim. Sizinle beraber savcılıkta hesaplaşacağız inşallah" diye konuştu.

"GENÇLERİ TEHDİT EDECEĞİNİZE SPORA YÖNLENDİRİN"

Melek Mosso konserine 3 milyon TL olmak üzere belediyenin konserlere yaptığı harcamaları hatırlatan MHP'li Meclis Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu da "1,5 yılda şehirde suyun, temizliğin lüks hale geldiği bir pozisyona geldik. Bahsetmiş olduğunuz, laf vurduğunuz gençleri 'savcılıkta görüşürüz' diye tehdit ediyorsunuz. Onu yapacağınıza çocukları spora yönlendirecek faaliyette bulunursanız daha iyi olur" ifadelerini kullandı.