Gördes Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta memuru Kamil Karaarslan'a ağır kış şartlarında açık alanda 'araç sayma görevi' verildiği iddiaları üzerine Bağımsız Yerel Hak-Sen harekete geçti.

CHP'li Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirten sendika yönetimi, alınan karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Gördes Belediyesi bünyesinde görevli Zabıta Müdürü ve bir zabıta memurunun "araç sayma" görevi kapsamında açık alanda görevlendirildiği ve bu görev sırasında personellerin ısınma, barınma, elektrik, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını öne sürdü.

Açıklamanın devamında söz konusu uygulamanın personellerin sağlık ve can güvenliğini riske attığı savunuldu.

Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkanı Yavuz Toptaş imzasıyla yapılan açıklamada, belediye hakkında idari yargı sürecinin başlatıldığı, ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bağımsız Yerel Hak-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Cemal Atamer de zabıta memurunun görevlendirildiği yere giderek incelemelerde bulundu. Zabıta memuru Kamil Karaarslan zor şartlar altına görevlendirildiğini söyleyen Başkan Atamer, "Keyfi uygulamalara her zaman dur diyeceğiz. Burada arkadaşımıza yapılan çok büyük bir hukuksuzluk var. Burada tek başına uygun olmayan yerde keyfi bir uygulamayla görevlendirilmiş. Arkadaşımızın kadrosu da zabıta müdürü. Bununla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Belediyeler kimsenin babasının malı değil. Bizler devlet memuruyuz. Siyasiler gelip geçidir" dedi.