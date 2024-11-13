CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili bir skandal daha yaşandı. Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlandıktan sonra görevden alınıp tutuklanmıştı. Özer'in yeğeni de kendisinden farksız çıktı. Seçim zamanında Özer'e para gönderen yeğenin eski astsubay olduğu, 2020'de de FETÖ üyeliğinden suç kaydı olduğu tespit edildi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi şaşırtmadı. PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan eski başkan Ahmet Özer'in yeğeni FETÖ'cü çıktı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun raporuna göre, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeğeni, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden iki gün önce Özer'in hesabına, 40 bin dolar gönderdi. Bununla da kalmadı... Seçimin ardından yani 13 Eylül'de 5 bin dolar daha gönderdi.

AKRABALARI TOPLAYIP VERMİŞ

Yeğenin, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede ise güldürdü. İlk gönderilen paranın Van'daki akrabaları tarafından toplanıp verildiğini belirtti. Son para için ise "Üzerinden zaman geçtiği için hatırlamıyorum" dedi.

BELEDİYEDE İŞE BAŞLADI

Başkan seçilir seçilmez akrabalarını ve PKK/KCK terör örgütü üyesi kişileri belediyeye dolduran Özer, FETÖ'cü yeğenini de büro işçisi olarak işe aldı. FETÖ'cü yeğen emniyette verdiği ifadenin devamında, Ahmet Özer'in asistanlığını yaptığını belirtti.

FETÖ'NÜN GİZLİ HABERLEŞME YÖNETİMİNİ KULLANMIŞ

Ahmet Özer'in yeğeninin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonla belirli aralıklarla 21 kez arandığı ortaya çıktı. 2009-2012 yılları arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören yeğen, Kasım 2015'te ise TSK'ya istifa dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

SAVCILIK DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Söz konusu yeğenin 2020'de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan" kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul cumhuriyet başsavcılığı ise Özer'in FETÖ'cü yeğeni için dava açmaya hazırlanıyor.