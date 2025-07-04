İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2025 Cuma / 9 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8424
  • EURO
    46,9955
  • ALTIN
    4283.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li başkanının oğlundan büyük vurgun! Çivi bile çakmadan para yağdı
Güncel

CHP'li başkanının oğlundan büyük vurgun! Çivi bile çakmadan para yağdı

İzmir'deki kooperatif vurgununa ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dönüşüm bekleyen yüzlerce vatandaşı mağdur eden Uzundere'deki New Town projesinin de CHP Ankara İl Başkanı'nın oğlu Fırat Erkol'un ortağı olduğu şirkete verildiği anlaşıldı. Kooperatifin şirkete 19 Aralık 2022'deki sözleşmeden bir gün sonra 57 milyon TL yatırdığı, avansın 5 ayda 109.7 milyona çıktığı belirlendi. Şirket, 9 ay boyunca inşaata tek çivi çakmadı.

Akşam Gazetesi4 Temmuz 2025 Cuma 09:02 - Güncelleme:
CHP'li başkanının oğlundan büyük vurgun! Çivi bile çakmadan para yağdı
ABONE OL

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un şirketine, New Town projesi kapsamında tek bir çivi çakmadan 109 milyon 711 bin TL avans ödendiği belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Fırat Erkol'un şirketi Ares İzmir Yapı A.Ş.'nin Burano ve Murano City projesinin yanı sıra İZBETON bünyesindeki yarım bırakılan New Town projesinin de inşaat işini üstlendiği ortaya çıktı.

TEMEL BİLE ATILMADI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 2022'de 33 ayda teslim taahhüdü verilen projede geçen 9 ayda temel bile atılmadı. 550 üyenin mağdur olduğu projenin kooperatif yönetiminin inşaat işini verdiği Ares firmasına henüz temel bile atılmamasına rağmen, 5 ayda toplam 190 milyon TL avans ödediği ortaya çıktı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol

24 GÜNDE PARA YAĞDI

New Town projesi için, 19 Aralık 2022'de Ares İzmir Yapı A.Ş. firması ile sözleşme yapan kooperatif yönetimi ertesi gün 20 Aralık'ta iki parça halinde 57 milyon TL avans ödemesi yapmış. Aradan geçen 5 aya rağmen tek bir çivi çakılmayan proje için firmaya bu kez 6 Mayıs 2023'te 20 milyon TL, 10 Mayıs 2023'te 12 milyon TL, 30 Mayıs 2023'te 15 milyon TL daha avans ödendi. Son olarak Eylül 2023 tarihinde de 3 milyon TL daha avans verilen Fırat Erkol'un firmasının o tarihe kadar New Town projenin temelini dahi atmadığı anlaşıldı.

87 MİLYONU İADE ETTİ

Ares İzmir Yapı A.Ş.'nin projeyi tamamlamaması üzerine 25 Ağustos 2023'te sözleşme feshedildi. 11 ay boyunca projenin temelini dahi atmadan 109 milyon 711 bin TL'lik avansı elinde tutan firma, fesihten 2 ay sonra kooperatife avansın 87 milyon 440 bin TL'lik kısmını taksitle iade etti.

New Town projesinin dağıtılan broşürlerinde konutların 33 ayda teslim edileceği vaat edilmişti.

Soruşturma İzmir'den Ankara'ya uzandı! CHP'de "aile boyu" yolsuzluk

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.