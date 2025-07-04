CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un şirketine, New Town projesi kapsamında tek bir çivi çakmadan 109 milyon 711 bin TL avans ödendiği belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Fırat Erkol'un şirketi Ares İzmir Yapı A.Ş.'nin Burano ve Murano City projesinin yanı sıra İZBETON bünyesindeki yarım bırakılan New Town projesinin de inşaat işini üstlendiği ortaya çıktı.

TEMEL BİLE ATILMADI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 2022'de 33 ayda teslim taahhüdü verilen projede geçen 9 ayda temel bile atılmadı. 550 üyenin mağdur olduğu projenin kooperatif yönetiminin inşaat işini verdiği Ares firmasına henüz temel bile atılmamasına rağmen, 5 ayda toplam 190 milyon TL avans ödediği ortaya çıktı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol

24 GÜNDE PARA YAĞDI

New Town projesi için, 19 Aralık 2022'de Ares İzmir Yapı A.Ş. firması ile sözleşme yapan kooperatif yönetimi ertesi gün 20 Aralık'ta iki parça halinde 57 milyon TL avans ödemesi yapmış. Aradan geçen 5 aya rağmen tek bir çivi çakılmayan proje için firmaya bu kez 6 Mayıs 2023'te 20 milyon TL, 10 Mayıs 2023'te 12 milyon TL, 30 Mayıs 2023'te 15 milyon TL daha avans ödendi. Son olarak Eylül 2023 tarihinde de 3 milyon TL daha avans verilen Fırat Erkol'un firmasının o tarihe kadar New Town projenin temelini dahi atmadığı anlaşıldı.

87 MİLYONU İADE ETTİ

Ares İzmir Yapı A.Ş.'nin projeyi tamamlamaması üzerine 25 Ağustos 2023'te sözleşme feshedildi. 11 ay boyunca projenin temelini dahi atmadan 109 milyon 711 bin TL'lik avansı elinde tutan firma, fesihten 2 ay sonra kooperatife avansın 87 milyon 440 bin TL'lik kısmını taksitle iade etti.

New Town projesinin dağıtılan broşürlerinde konutların 33 ayda teslim edileceği vaat edilmişti.

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