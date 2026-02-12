CHP'li başkanlara rüşvet itirafı! Kadayıf kutusunda 1 milyon TL

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Aktaş, hak ediş ödemelerini alabilmek için sistematik biçimde rüşvet vermek zorunda bırakıldığını anlattı.

Aktaş; "Kardeşlerim ve yakınlarıma ait olan şirketlerin hak ediş ödemeleri ödenmiyordu. Üst düzey belediye yetkilisinin düğününü yapıyorsunuz, sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine araç tahsis ediyorsunuz, otellerde, lüks restoranlarda ağırlıyorsunuz ama yetmiyor. Her hak ediş ödemesinde öyle bir talep geliyor ki karşılayamıyorsunuz. Biz talepleri karşıladığımız için düzenli yapılıyordu" dedi.

Aktaş söyledikleri için 'iftira' diyenlere de şöyle cevap verdi: Paraları ne zaman, kime, kimin aracılığıyla verdiğimi söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların HTS ve BAZ kayıtları eşleşti. Daha ne yapacağım? Paraların seri numarasını mı alacağım?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ödeme için kardeşinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini belirten Aktaş, "Başkan yardımcı Alican Abacı'nın düğünü için üçüncü kişilerin hesabına para gönderildi, lüks araç alındı" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim masraflarının kardeşlerine ödettirildiğini kaydeden Aktaş, "5,5 milyon TL ve 16 araç verdik. Temmuz 2024'te Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsilen eşi Celal Tekin'e 1 milyon lira verdim. Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm" diye konuştu.

Oya Tekin

Aktaş: Rant istekleri bir türlü bitmedi

"Beşiktaş Belediyesi'ne kayıt dışı paralar geliyordu"

"Rıza Akpolat'ın bilgisi vardı"