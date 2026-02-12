İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6566
  • EURO
    51,9557
  • ALTIN
    7112.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li başkanlara rüşvet itirafı! Kadayıf kutusunda 1 milyon TL
Güncel

CHP'li başkanlara rüşvet itirafı! Kadayıf kutusunda 1 milyon TL

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş, yolsuzluktan tutuklanan CHP'li belediye başkanlarına verdiği rüşveti mahkemede tek tek anlattı. Aktaş, 'Hak edişlerimi alabilmek için Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşine kadayıf kutusunda 1 milyon TL verdim.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
CHP'li başkanlara rüşvet itirafı! Kadayıf kutusunda 1 milyon TL
ABONE OL

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Aktaş, hak ediş ödemelerini alabilmek için sistematik biçimde rüşvet vermek zorunda bırakıldığını anlattı.

Aktaş; "Kardeşlerim ve yakınlarıma ait olan şirketlerin hak ediş ödemeleri ödenmiyordu. Üst düzey belediye yetkilisinin düğününü yapıyorsunuz, sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine araç tahsis ediyorsunuz, otellerde, lüks restoranlarda ağırlıyorsunuz ama yetmiyor. Her hak ediş ödemesinde öyle bir talep geliyor ki karşılayamıyorsunuz. Biz talepleri karşıladığımız için düzenli yapılıyordu" dedi.

Aktaş söyledikleri için 'iftira' diyenlere de şöyle cevap verdi: Paraları ne zaman, kime, kimin aracılığıyla verdiğimi söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların HTS ve BAZ kayıtları eşleşti. Daha ne yapacağım? Paraların seri numarasını mı alacağım?

Rıza Akpolat

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ödeme için kardeşinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini belirten Aktaş, "Başkan yardımcı Alican Abacı'nın düğünü için üçüncü kişilerin hesabına para gönderildi, lüks araç alındı" dedi.

Utku Caner Çaykara

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim masraflarının kardeşlerine ödettirildiğini kaydeden Aktaş, "5,5 milyon TL ve 16 araç verdik. Temmuz 2024'te Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsilen eşi Celal Tekin'e 1 milyon lira verdim. Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm" diye konuştu.

Oya Tekin

Aktaş: Rant istekleri bir türlü bitmedi

"Beşiktaş Belediyesi'ne kayıt dışı paralar geliyordu"

"Rıza Akpolat'ın bilgisi vardı"
  • Aziz İhsan Aktaş
  • rüşvet
  • mahkeme

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.