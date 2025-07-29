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  • CHP'li belediye 90'lı yılları yaşatıyor! Vatandaş ellerinde bidonlarla sokağa indi
Güncel

CHP'li belediye 90'lı yılları yaşatıyor! Vatandaş ellerinde bidonlarla sokağa indi

CHP'nin yönetimindeki Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar 1990'lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 07:30 - Güncelleme:
CHP'li belediye 90'lı yılları yaşatıyor! Vatandaş ellerinde bidonlarla sokağa indi
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, gece ana cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde bidonlarla sesler çıkararak yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları durumu protesto etti. Bir mahalle sakini, "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇINARLI MAHALLESİ'NDE ÇEŞMELERE AKIN

Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa'nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öğlenden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor, sıfır" ifadelerini kullandı.

Şehirde su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medyada da tepkiler büyürken, vatandaşlar 1990'lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler.

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