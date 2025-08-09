İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de denize 150 metre mesafede, lüks villaların dibinde CHP'li Menderes Belediyesi tarafından biriktirilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Denize girmeye giden vatandaşlar da karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Uzun yıllardır belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanı olarak kullanılan alan hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de etrafa mikrop saçıyor. Çöplerin bu alandan kaldırılmasını isteyen çevre sakinleri Menderes Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı.

Villalar bölgesi olarak adlandırılan alana metrelerce uzaklıktaki arazide bulunan çöplerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, tatil beldesine yakışmayan görüntülerin ulusal ve yerel basında haber olmasının ardından adeta cezalandırıldı.

BELEDİYE DAHA FAZLA ÇÖP DÖKMEYE BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, Vatandaşların çöp depolama alanını şikayet etmesinin ardından belediye ekipleri bölgeye daha fazla çöp dökmeye başladı. Çevre sakinleri, "Çöp dağları ulusal ve yerel basında yer aldıktan sonra belediye bizi cezalandırdı.

Adeta bizden öç alırcasına bölgeye daha fazla çöp döktü. Biz buradaki çöplüğün kaldırılmasını istiyoruz. Bu manzara Gümüldür'e yakışmıyor" dedi.

Çöp yığınları tehlike saçıyor

11 Çeşme'ye yetecek suyu heba ettiler! Krizi bakanlık çözecek... Bakan Yumaklı: Devreye alacağız

CHP'li belediye saatli su dönemi başlattı