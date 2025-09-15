Bursa'da barınaktaki 100'den fazla köpeği iğneyle katledip poşetler içinde çöplüğe atarak skandala imza atan Osmangazi Belediyesi bu kez, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına gölge düşürdü.

Ulu önderin Selanik'te doğduğu evin mimari olarak aynısını Bursa'ya inşa etmek için harekete geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Atatürk Evi Müzesi" yapmak için geçtiğimiz Şubat ayında düğmeye bastı. Proje için uygulama imar planlarında 'park alanı' olarak görülen Demirtaş Meydanı seçildi. 118 metrekare taban alanı üzerine 3 katlı olarak inşa edilecek müzenin temeli de CHP'li belediye başkanları ve Milletvekillerinin katıldığı törenle atıldı.

İNŞAAT SÜRERKEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYA KALKTI

CHP'li Osmangazi Belediyesi tarafından temeli atılan ve devam eden inşaatın kaçak olduğu ortaya çıktı. Yürürlükteki mevcut 1/1000 ölçekli imar planlarında inşaatın yapıldığı yerin park alanı olduğu ve inşaat alanı için bir plan değişikliği yapılmadığı belirlendi. CHP'li Başkan Erkan Aydın, kaçak başlanan inşaatın yasal statü kazanması için, Osmangazi Belediye Meclisi'nden plan değişikliğini geçirdiği ancak, 3 katlı inşaatın 'yola terk' alanında kaldığı için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onay almadığı öğrenildi.

KAÇAKLA MÜCADELE ALGISI DA BATTI

Tarım alanları üzerine yapılan kaçak bina ve depolarla ilgili sık sık yaptığı yıkımları gündeme getiren ve 'kaçak inşaata asla göz yumulmayacağını' vurgulayan Başkan Aydın'ın bizzat Belediye olarak kaçak inşaat yapması şaşkınlık yarattı. "İmar Kanunu'nun 26'ncı maddesinde, 'Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak" 'hükmüne rağmen yasal olmayan alanda inşaata başlandığı ve daha sonra alanın yasal hale getirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.