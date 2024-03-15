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Güncel

CHP'li belediye başkan adayından ilk yardım şovu! Kahkahalarla eşlik ettiler

Karadeniz Sahil Yolu Çerkez Mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Durumu gören CHP'li Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse, yaralının yanına gitti. Ancak yardım etmek yerine şov derdine düşen Köse'nin yaralı kuryeye 'Beni tanıyor musun' dediği anlar, tepki çekti.

15 Mart 2024 Cuma 16:33 - Güncelleme:
CHP'li belediye başkan adayından ilk yardım şovu! Kahkahalarla eşlik ettiler
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Karadeniz Sahil Yolu Çerkez Mevkiinde bir moto kurye trafik kazası geçirdi. O anda aracıyla oradan geçmekte olan CHP Belediye Başkan Adayı Köse ve beraberindeki heyet yaralıya müdahale etmek için durdu.

Yaralıya hem sözde müdahale eden hem de sürekli olarak "Beni tanıyor musun?" diye soran Köse bu anları sosyal medya hesabından yayınlattı.

Başkan adayının ekibi bu anları kayıt altına alırken, beraberindeki heyetin olaya kahkahalarla eşlik etmesi halktan büyük tepki aldı.

Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye olanlara anlam veremedi.

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