İzmir'in merkez ilçesi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı ve CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in, 11 dönümlük arsanın imar değişikliğine itiraz eden CHP'li belediye meclis üyelerini "etkisiz hale getirmek* için kiralık kişiler tuttuğu iddiaları ses kaydıyla tespit edildi.

İZMİR MEDYASI YAZIYOR

Belediye Meclisi'nin, bir özel hastaneye komşu 11 dönümlük arsa için nev değişikliği ve kat artışı sağlayacak imar değişikliği oylaması sonrası ortaya çıkan iddialar, uzun süre İzmir yerel medyasında yayınlanıyordu. İzmirtime35 haber sitesi, 19 Ocak 2026'da, imar değişikliğine ret oyu veren CHP'li Belediye Meclisi üyeleri Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin, Başkan Mutlu ve Meclis Üyesi Erbaykent hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazmıştı. Haberde, 'zaza.yusuf7' adlı bir kullanıcının, sosyal medya paylaşımında, "Erbaykent, Başkan Mutlu'nun saha sorumlusu olarak kendisini vekil tayin ettiğini söyledi. Bizlerden 6 kişilik iş kontenjanı ve nakit para karşılığında Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli, Cem Eren'in dövdürülmesi, etkisiz kılınması istendi" şeklindeki açıklamasına yer verildi.

9 Şubat'ta ise egedesonsöz haber sitesi, Küpeli ve Eren'in, Başkan Mutlu ve Erbaykent hakkında CHP İl Başkanlığı'na ve savcılığa şikayet dilekçesi verdiğini duyurdu.

Başkan Mutlu ise her iki haber sonrası, "Bu şehir dedikoduyla yönetilmez. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara karşı yasal süreci başlatacağım" açıklaması yaptı.

SES KAYDI DOĞRULADI

Ancak şikayetçilerin başvurusu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, "zaza.yusuf7" adlı sosyal medya hesabının Yusuf Aydoğdu adlı kişiye ait olduğu, gözaltına alınan Aydoğdu'nun da hesabını ve yaptığı "para karşılığı adam dövdürme, etkisiz kılma" paylaşımını kabul ettiği ortaya çıktı.

Medyada yer alan haberlere göre, Aydoğdu ile Melda Erbaykent arasında geçen "para karşılığı adam dövdürme, etkisiz kılma" konuşmaları da saptandı ve bilirkişi tarafından doğrulandı.

Haberlere göre, şüpheli Yusuf Aydoğdu ifadesinde, konuşma kayıtlarını bizzat kendisinin kayda aldığını, CHP'li meclis üyesi Erbaykent'in kendisinden üç CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini, Eren ve Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve yine Küpeli'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini talep ettiğini, kendisinin bu talepleri reddettiğini, ancak daha sonra kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine teslim edildiğini, ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini öne sürdü.

'BAŞKAN SENDEN MEDET UMUYOR'

Aydoğdu'nun ses kayıtlarında, Melda Erbaykent'in, kendisine yönelik, "Başkan senden medet umuyor" sözleri, talimatların doğrudan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan geldiği şeklinde değerlendirildi.

Aydoğdu'nun ses kayıtlarında, şu ifadeler dikkati çekti: "Başkanın yanına, odasına gittik. Biz başkanla konuştuk, Mert'le ben. Ben dedim ki, iki üç gün sonra halledeceğim dedim. Bak muhtarı da hallettim. Şeye kalktı, ilçe başkanımıza saygısızlık yaptı. Yazılar yazdı. Muhtarın bacısı, onu da hallettim. Başkanımıza bir sürü laf söylüyordu, sağda solda arkasından konuşuyordu. 'Alaaddin' dedi, 'benle uğraşıyor'. Bak onu da iki günde hallettim." Başkan Mutlu'nun, şüpheli Yusuf Aydoğdu ile makamında görüşmelerine dair çok sayıda fotoğrafın da sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi.

"ÖZEL'İN EŞİ SATIŞ İSTİYOR"

Dosyada önemli bir nokta da, şüpheli Yusuf Aydoğdu'nun sosyal medya paylaşımında da dile getirdiği, CHP'li Belediye Meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş" sözleri oldu. Bu iddiaların aylardır İzmir medyasında yayınlanması, CHP'li meclis üyelerinin CHP İzmir İl Başkanlığı'na şikayet etmesi, konunun Genel Merkez'e taşınması ve en son şüphelinin ifadeleri ve verdiği ses kayıtlarına yansımasına rağmen CHP'den bir açıklama yapılmadı.