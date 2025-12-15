İSTANBUL 12°C / 4°C
  CHP'li belediye başkanı makam aracını köpeğine tahsis etti
Güncel

CHP'li belediye başkanı makam aracını köpeğine tahsis etti

Üsküdar'da AK Parti MKYK Üyesi ve 2014-2024 Dönemi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li yeni belediye yönetimine yönelik makam aracı kullanımıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Türkmen, yıllardır makam aracı olarak kullanılan Passat marka aracın değiştirilerek, söz konusu aracın belediye başkanının köpeğine tahsis edildiğini öne sürdü.

15 Aralık 2025 Pazartesi 14:17
CHP'li belediye başkanı makam aracını köpeğine tahsis etti
Türkmen, CHP'li belediye başkanının göreve gelir gelmez Passat marka makam aracını 'kendi klasına uygun olmadığı' gerekçesiyle değiştirdiğini belirterek, yerine Mercedes Vito minibüs alındığını söyledi. Passat marka aracın ise belediye başkanının köpeğine özel olarak tahsis edildiğini iddia eden Türkmen, araçta köpeğin bakıcısının ve özel görevlisinin bulunduğunu ifade etti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI MAKAM ARACINI KÖPEĞİNE TAHSİS ETTİ

Bu durumun siyasi bir tartışmanın ötesinde olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bu, insan olarak da son derece yakışıksız bir tavırdır. Yıllarca makam aracı olarak kullanılan bir aracın bir köpeğe tahsis edilmesini kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Bu, hem şahsımıza hem de Üsküdar halkına yapılmış bir saygısızlıktır" dedi.

