CHP'li belediye başkanı makam aracını köpeğine tahsis etti

Türkmen, CHP'li belediye başkanının göreve gelir gelmez Passat marka makam aracını 'kendi klasına uygun olmadığı' gerekçesiyle değiştirdiğini belirterek, yerine Mercedes Vito minibüs alındığını söyledi. Passat marka aracın ise belediye başkanının köpeğine özel olarak tahsis edildiğini iddia eden Türkmen, araçta köpeğin bakıcısının ve özel görevlisinin bulunduğunu ifade etti.

Bu durumun siyasi bir tartışmanın ötesinde olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bu, insan olarak da son derece yakışıksız bir tavırdır. Yıllarca makam aracı olarak kullanılan bir aracın bir köpeğe tahsis edilmesini kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Bu, hem şahsımıza hem de Üsküdar halkına yapılmış bir saygısızlıktır" dedi.