Tunceli'nin Ovacık İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'e silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Görevden uzaklaştırılan Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı. Kararla ikinci kez CHP'li bir belediyeye kayyum atanmış oldu. Daha önce de CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevden alınmıştı.

EKRANDA KÜSTAH KJ'LER

Yerine kayyum atanmasının ardından Sarıgül, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni şikayet etti. Sarıgül konuşurken televizyon kanalının KJ'lerinde PKK'lı teröristler için "Kürdistan Özgürlük Gerillaları", Türkiye Cumhuriyeti için ise "Soykırımcı Türk Devleti" yazdığı görüldü. Spiker, Sarıgül'e Ovacık Belediye Başkanı yerine "Pulur Belediye Başkanı" dedi.

ATATÜRK'E 'İŞGALCİ' DEDİ

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Sarıgül'le birlikte önceki gün DEM'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ı da görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, "Bunlar işgalci. Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar. Bunları izlemeyin. Gelin göğüs verin mücadelemize. Birlikte savaşalım" diyerek vatandaşları kışkırtmaya çalışmıştı.

TUNCELİ VE OVACIK'TA KAYYUMLAR GÖREVE BAŞLADI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladı. Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı. Ayrıca, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.