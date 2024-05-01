CHP'li belediye başkanının ''Belediyede böcek'' iddiasına Vali Yiğitbaşı'ndan cevap

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, programı takip eden gazetecilerin, 'Belediyede böcek var' iddialarına yönelik sorusu üzerine açıklama yaptı. Olayın resmi bir suç duyurusuna konu olmadığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, "Ulusal basına bile yansımış ancak kurumlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna benzer somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Yine bildiğimiz kadarıyla, bize gelen duyumlara göre, böyle bir iddia var, bu kadar büyük bir iddia ve hala hiç kimseye suçlama yapılmamış, bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici" ifadelerini kullandı.

'SAVCILIĞIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR'

Valilik olarak her türlü suç ve suçluyla mücadelede doğrudan sorumlu olduklarını söyleyen Vali Yiğitbaşı, "Emniyetimizle, jandarmamızla Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometrekaresindeki her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında emniyetimiz, jandarmamız ve adliyeye intikal eden konularda da savcılığımız başta olmak üzere canla başla bu konuların takipçisi olup, gereğini yapmakla sorumluyuz, görevliyiz. Şu anda konu inceleme aşamasında. Bildiğimiz kadarıyla hem 2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet yok hem de iddialar üzerine teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Bir tutanak, rapor herhangi bir şey tutulmuş olmadığı biliniyor. Savcılığın incelemesi devam ediyor. Savcılığımızın da yakın zamanda açıklama yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.