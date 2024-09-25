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Güncel

CHP'li Belediye Başkanı'nın kendisine teşekkür pankartı tepki çekti

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, asli vazifesi olan yol yapım işlerini yaptığı sanayi sitesinde kendine pankart ile teşekkür ettirdi. Bir iş yerinin kapısına kapının açılmasını da engelleyecek şekilde asılan “Mahallemize verdiği hizmetlerden dolayı Didim belediyesine teşekkür ederiz” yazılı pankart bayağı bulundu.

IHA25 Eylül 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
CHP'li Belediye Başkanı'nın kendisine teşekkür pankartı tepki çekti
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Didim Belediyesi tarafından 75.Yıl Sanayi Sitesi'nde belediye ekipleri tarafından yapılan yol çalışmaları sırasında fotoğraf çektirmek için bölgeye giden Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede çalışma başlattıklarını belirtti.

'BAYAĞI' BULUNDU

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol yapım çalışması kapsamında 5 bin 400 metrekarelik kilit parke döşeneceği belirtilirken, Hatice Gençay'ın geleceği alana bir iş yerinin kapısına kapının da açılmasını engelleyecek şekilde pankart asılıp adeta Hatice Gençay'ın kendini teşekkür ettirmesi bayağı bulundu.

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