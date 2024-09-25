CHP'li Belediye Başkanı'nın kendisine teşekkür pankartı tepki çekti

Didim Belediyesi tarafından 75.Yıl Sanayi Sitesi'nde belediye ekipleri tarafından yapılan yol çalışmaları sırasında fotoğraf çektirmek için bölgeye giden Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede çalışma başlattıklarını belirtti.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol yapım çalışması kapsamında 5 bin 400 metrekarelik kilit parke döşeneceği belirtilirken, Hatice Gençay'ın geleceği alana bir iş yerinin kapısına kapının da açılmasını engelleyecek şekilde pankart asılıp adeta Hatice Gençay'ın kendini teşekkür ettirmesi bayağı bulundu.