CHP'li belediye borç batağında: Sonunda kara listeye girdiler

CHP yönetimindeki Uşak Belediyesi, 18 milyon 703 bin 883,01 TL'ye ulaşan vergi borcu nedeniyle kara listeye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Uşak Vergi Dairesine kayıtlı olup 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu bulunan mükellefler listesinde 27'inci sırada bulunan uşak Belediyesi, vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler arasında üst sıralarda yer aldı.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Uşak Belediyesi, 18 milyonu aşan vergi borcuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan borcu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin listesinde yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Uşak Vergi Dairesine kayıtlı olup 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu bulunan mükelleflerin listesini açıkladı. 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla borç tutarı 5 milyonluk sınırı aşan firmaların yer aldığı askıda, Uşak'ta 84 kurum, kuruluş ve işletmeler yer aldığı görüldü.

86 mükellefin toplam vergi borcunun 2,33 milyar TL'ye ulaştığı listede tekstil, akaryakıt, inşaat, madencilik, gıda, nakliye, kimya, deri, plastik geri dönüşüm ve petrol ürünleri ticareti gibi birçok sektörün yanı sıra kamu kurumları da olduğu görüldü.

Toplam vergi borcu 18 milyon 703 bin 883,01 TL'ye ulaşan Uşak Belediyesine bağlı Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti. listenin 27'inci sırasında yer alarak, vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler arasında üst sıralarda yer aldı.

  • uşak
  • yönetim
  • iflas
  • vergi borcu

