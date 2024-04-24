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CHP'li belediye bunu da yaptı: Mavi bayraklı plaja atık su boşaltmışlar

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Eray Aydın, CHP'li eski yönetimi böyle ifşa etti: Yıllık 1.9 milyon metreküp su arıtabiliyoruz. 1.3 milyon ton suyu arıtmadan denize deşarj yapıyoruz.

Akşam Gazetesi24 Nisan 2024 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
CHP'li belediye bunu da yaptı: Mavi bayraklı plaja atık su boşaltmışlar
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Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Eray Aydın, CHP'li eski yönetimi ifşa ederek, 1.3 milyon ton suyu arıtmadan denize döktüklerini açıkladı.

CHP'li eski belediye başkanının lüks makam aracını satışa çıkarmasıyla gündem olan AK Partili Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, halka açık basın toplantısında CHP dönemindeki skandalı ortaya çıkardı. Soyuak toplantıda Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Eray Aydın'a, "Yağmur suyu ile kanalizasyonumuz ayrı mı? Biz suyun hepsini arıtabiliyor muyuz? Arıtamadığımız suyu napıyoruz?" diye sordu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gelibolu Belediye Başkanı Soyak'ın sorularını yanıtlayan Aydın'ın ifşası vatandaşları şoke etti.

1.3 MİLYON TON SU DENİZE

Eray Aydın da, "2015 Mayıs ayında İleri Biyolojik atık tesisi devreye girdi. Günlük 10 bin metreküp arıtma kapasitemiz var. İki tane deşarj noktamız var. Eski mezbaa bölgesinden şehdin yarısının suyunu arıtabiliyoruz. Yıllık 2 milyon metreküplük kısmını arıtabiliyoruz. Geri kalanını fener altındaki deşarj noktasından Hamzaköy bölgesinden denize deşarj yapıyoruz. 1.9 milyon ton suyu arıtabiliyoruz. 1.3 milyon ton suyu arıtmadan denize deşarj yapıyoruz" cevabını verdi.

Toplantıya katılanlar hayretler içinde kaldı.

CHP'li yönetimin atık su döktüğü Hamzaköy Plajı 2022'de 'Mavi Bayrak' ödülü almıştı.

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