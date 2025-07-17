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CHP'li belediye bunu da yaptı! Zabıta merkezinde alkol satışı

Beykoz Belediyesi tarafından işletilen Riva ve Poyraz plajlarında alkol satışına izin verileceğine ilişkin karar alındı. Bir süredir gizli kapaklı verilmeye başlanan alkol ruhsatlarından birinin Poyrazköy Zabıta Kontrol Noktası'na verildiği ortaya çıktı. Alkol satışının yapılacağı noktada plajın yaklaşık 150 metre ilerisinde ise okul olduğu belirlendi.

Sabah17 Temmuz 2025 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
CHP'li belediye bunu da yaptı! Zabıta merkezinde alkol satışı
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İstanbul'un en güzide ilçelerinden biri olan Beykoz'da belediye yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından usulsüzlükler ve skandallar bitmek bilmiyor. Beykoz'da bu kez "alkol ruhsatı" tartışması başladı. Beykoz Belediyesi tarafından işletilen Riva ve Poyraz plajlarında alkol satışına izin verileceğine ilişkin karar alındı. Bir süredir gizli kapaklı verilmeye başlanan alkol ruhsatlarından birinin Poyrazköy Zabıta Kontrol Noktası'na verildiği ortaya çıktı. Zabıta Noktası'na verilen ruhsatın ise belediyenin iştiraki BEYTAŞ üzerine yapıldığı görüldü.

Belediye yönetimi 26 Haziran'da Poyrazköy ve Riva sahillerindeki iki ayrı işletme için alkollü içki satış ruhsatı verdi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kayıtlarına göre, ruhsatlar belediye iştiraki olan Beykoz Turistik İşletmeleri Pazarlama ve Ticaret Sanayi A.Ş. (BEYTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taştan adına alındı.

Sabah'ın haberine göre, Ruhsatlardan birinin Poyrazköy Mahallesi Mendirek Yolu Sokak No:1/1 adresinde, Beykoz Belediyesi'ne ait Zabıta Kontrol Merkezi'nin bulunduğu nokta olduğu ortaya çıktı. Bir diğer ruhsat ise İstanbulluların yaz aylarında yoğunlukla tercih ettiği plajlardan biri olan Riva Mahallesi Müze Çıkmazı Sokak'taki 2. Koy Plajı'na düzenlendi.

Mendirek Yolu Sokak No: 1/1'deki adreste halen "T.C. Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Poyrazköy Zabıta Merkezi" tabelası yer aldığı görülürken aynı yapı artık belediyenin iştiraki BEYTAŞ üzerinden alkol satış ruhsatı ile kayıt altına alındı. Öte yandan mevzuat gereği kamu kurumunda doğrudan alkol satış ruhsatı alınamazken, Beykoz Belediyesi iştiraki üzerinden Zabıta Merkezi'nin adresinde işletmeci gibi gösterilerek "alkol satış ruhsatı" aldığı öğrenildi.

ALKOL RUHSATI VERİLEN PLAJIN YAKININDA OKUL VAR

Alkol ruhsatı alınan İstanbulluların uğrak noktası olan Beykoz Belediyesi'ne ait 2. Koy Plajı'nda ise büfe benzeri bir inşaatın yapıldığı görüldü. Alkol satışının bu noktada yapılması beklenirken plajın yaklaşık 150 metre ilerisinde ise okul olduğu belirlendi.

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