13 Ağustos 2025 Çarşamba
  • CHP'li belediye çalışanın tazminatına göz koydu... 1.5 yıldır ödeme yapamadılar!
Güncel

CHP'li belediye çalışanın tazminatına göz koydu... 1.5 yıldır ödeme yapamadılar!

CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi, toplu sözleşme görüşmelerinde açıkça belirtilmesine rağmen sosyal denge tazminatı ödemelerini 1,5 yıldır yatırmıyor. Konuya tepki gösteren Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, 'Bugün gelinen noktada her bir memur personelin sosyal denge tazminatı alacağı 100 bin liraya yaklaşmıştır. Bu alacakların ödenmemesi, kredi kartı borçları, icra takipleri ve temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır.' dedi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:12
Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) 1 No'lu Şubesince, Kartal Belediyesi'nde çalışan memurların 1,5 yıldır ödenmeyen sosyal denge tazminatlarının yatırılması istendi.

Belediyenin giriş kapısında toplanan sendika üyeleri, "Sorun değil çözüm, fazlasını değil hakkımızı istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, belediyeyle yetkili memur sendikası arasında gerçekleşen toplu sözleşmede açıkça belirtilmesine rağmen sosyal denge tazminatı ödemelerinin 1,5 yıldır belediye yönetimi tarafından yapılmadığını söyledi.

Bu durumun yüzlerce memurun ekonomik ve sosyal yaşamında doğrudan mağduriyetine yol açtığını belirten Erdağ, "Bugün gelinen noktada her bir memur personelin sosyal denge tazminatı alacağı 100 bin liraya yaklaşmıştır. Bu alacakların ödenmemesi, kredi kartı borçları, icra takipleri ve temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki sendikal mücadele sadece hak arama değil, kamu hizmetinin etkin ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi açısından da elzemdir." ifadelerini kullandı.

Biriken sosyal denge alacaklarının takvime uygun şekilde ödenmesini istediklerini vurgulayan Erdağ, "Emekçinin ödemelerini kolaylaştıracak bir takvim oluşturun. Belediye yönetiminin emekçi hakkını görmezden gelen yaklaşımlarına son vermesini talep ediyoruz. Hakkımız olanı alana kadar her türlü demokratik ve hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

