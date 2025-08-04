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Güncel

CHP'li belediye çalışmıyor! Ünlü turizm beldesi çöp kente döndü

Kısa süre öncesine kadar dünyanın önde gelen turizm beldeleri arasında gösterilen ve turizmden hak ettiği değeri alabilmesi için çeşitli kurumların dünya genelinde tanıtım çalışması yaptığı Marmaris, belediyenin toplamadığı çöpler yüzünden adeta çöp kente döndü.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
CHP'li belediye çalışmıyor! Ünlü turizm beldesi çöp kente döndü
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris, son zamanlarda turizmde düşüşe geçti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ilçedeki turizmin gelişmesi ve turist sayısının artırılması amacıyla dünyanın değişik ülkelerinde tanıtım programları düzenlendi.

Halkın önemli bir kısmının geçimini turizmden sağladığı şehirde, Marmaris Belediyesi'nin asli görevlerinin aksatması ciddi sıkıntıya neden olmaya başladı.

"GÖSTERMELİK İŞLERDEN VAZGEÇİN"

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabında her gün temizlik çalışmalarına ilişkin görseller paylaşırken, vatandaşlar da adeta çöplüğü dönen yerlerin fotoğrafını paylaşıp, Belediye'nin göstermelik işler yaptığını ileri sürdü.

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