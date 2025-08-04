Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris, son zamanlarda turizmde düşüşe geçti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ilçedeki turizmin gelişmesi ve turist sayısının artırılması amacıyla dünyanın değişik ülkelerinde tanıtım programları düzenlendi.

Halkın önemli bir kısmının geçimini turizmden sağladığı şehirde, Marmaris Belediyesi'nin asli görevlerinin aksatması ciddi sıkıntıya neden olmaya başladı.

"GÖSTERMELİK İŞLERDEN VAZGEÇİN"

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabında her gün temizlik çalışmalarına ilişkin görseller paylaşırken, vatandaşlar da adeta çöplüğü dönen yerlerin fotoğrafını paylaşıp, Belediye'nin göstermelik işler yaptığını ileri sürdü.