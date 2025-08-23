Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına ve eğitim verdiği sporcuların kullanabileceği tesis vermedi. Denizli İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulüp binanın suyu kesildi ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinin spor kulüpleri tarafından kullanması için başlattığı başvurularda İncilipınar takımının Doğan Demircioğlu Futbol Tesisini kullanmak için yaptığı başvuru red cevabı aldı.

İncilipınar Mahalle'si takımı olan Denizli İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulübü kendi mahallesinde bulunan Doğan Demircioğlu Futbol Tesisinden yoğunluk bahanesiyle mahrum bırakılırken başka mahallerde olan tesisleri de kullanmalarına izin verilmedi. Okulların yaz tatilinde olması sebebiyle çocuklar için spor okulu açan İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulüp kendilerine antrenman verilmemesi sebebiyle kulüp binası önünde bulunan parkta antrenman yapıyor.

Suların kesik olması sebebiyle çocuklar sıcak yaz aylarında antrenmanlarda bunaldıklarında ellerini yüzlerini yıkacak su da bulamıyor. Kulüp su ihtiyacını tesisin karşıdan oturan öğrenci velisin evinden hortum çekerek karşılamaya çalışıyor.

"BU SAHA BU MAHALLEDEYSE, BU ÇOCUKLARA VERİLMEK ZORUNDA"

İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulübü alt yapısının geçlere ve çocuklara sporu sevdirmek için hizmet ettiğini ve çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için spora yönlendirdiklerini ama bunun kulübe saha veremeyerek engellendiğini belirten Kulüp Antrenörü Behçet Arım, "Denizli İncilipınar Mahallemizin bir mahalle takımı var. Bu kulüp 12 ile 15 yaş arası çocuklara spor kursları veriliyor.

Kulüp binamızın yan tarafında bulunana mahallemizde olan tesis Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallenin takımına verilmeyip başka spor kulüplerine veriliyor. Bizlerin Denizli Büyükşehir Belediyesinden isteğimiz mahallemizin tesisi olan ve kulüp binamızın da yıllardır karşısında olan bu spor tesisini diğer kulüplere verildiği bize de bu mahallenin spor kulübüne de verilmesini istiyoruz. Çocukları sağda solda antrenman yaptırmak yerine var olan sahayı kullanarak çocuklar için daha konforlu antrenman yapmak istiyoruz.

Bu saha hem İstiklal Mahallesi hem İncilipınar Mahalle'sinin tam ortasında yer alıyor. İstiklal Mahalle'sinin spor kulübü ile biz İncilipınar Mahalle'sinin spor kulübü iki takım buradaki tesis için başvuruda bulunduk. Ama iki mahalle takımına da iki mahallenin ortak tesisi olan saha verilmedi. Bizler gerekli dilekçeleri yazdık başvur da bulunduk.

Tesise bu iki takımın kullanılmasına yoğunluk nedeniyle red verildi. Burada bir çok spor kulübü antrenman yapıyor ama sahada herhangi bir yoğunluk yok hatta şu anda saha boş ama bizim çocuklarımız dışarıda kalıyor. Belediye yetkileri bizleri dinlesin bir yol göstersin tesisi bizlerinde kullanmamıza izin versin tek isteğimiz bu. Bu çocuklar bu tesise girmezlerse spordan uzaklaşacaklar. Spordan uzaklaştıklarında yönelecekleri, gidecekleri yerler belli.

Bu yönelmenin vebali tesisi çocuklara vermeyenin üzerinedir. Bizler burada çocuklara spora yöneltmek için mücadele veriyoruz. Kulüp binamızın suları kesik sahaya giriş kapımızı kapattılar ve şimdi de en önemli olan bizim sahaya girmemizi izin vermiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde bunun eşi benzeri yoktur. Bu saha bu mahalledeyse bu çocuklar bu mahallenin çocuğu ise bizlere verilmek zorunda.

Büyükşehir belediye biz yazı paylaşıyor tüm spor kulüpleri tesis için başvuruda bulunsun ücretli, ücretsiz eğitim veren her kulübe saha vereceğiz diye ama sadece İstiklal ve İncilipınar Mahalle'lerinin kulüplerine yoğunluk bahane edilerek saha verilmedi" ifadelerini kullandı.

Tüm mahalle sakinlerinin spor kulübüne yer verilmemesinden ve susuz bırakılmasından şikayetçi olduğunu belirten Yusuf Saran da "Mahallemizin spor kulübüne çocuğunu gönderen ve İncilipınar Gücü Spora destekleyen herkes bu durumdan şikâyetçi.

Çocuklarımız için kulübüz için gerekli tesis temin edilmeli. Kulüp bahane ederek parkın da suyunu kestiler. Şuan çocuklarımız lavabo ihtiyaçlarını göremiyorlar. Antrenman sonrası ellerini bile yıkayamıyorlar" şeklinde konuştu.

Çocuklarının gelecekleri için mücadele ettiklerini ve bunun Denizli Büyükşehir Belediyesinin, oğlunun kayıtlı olduğu kulüp olan İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulübüne saha verilmeyerek engellendiğini söyleyen Ümit Çetin ise "Mahallemizin takımı olan İncilipınar Gücü Gençlik ve Spor Kulübü'ne tesis verilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesinden ricada bulunuyoruz. Bu mahallenin çocuklarına bir saha verilmedi. Çocuklarımızın spora yönelmesi ve gelecekleri için kulübümüze saha verilmesini Belediye yetkililerinden rica ediyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR SUSUZ KALMASIN DİYE EVİNDEN HORTUMLA SU UZATTI

Mahallenin kulübü olan ve mahallenin çocuklarına hizmet eden İncilipınar Gücü Spora destek olmak için evinden hortum çekerek çocukların su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Eşref Kaban da, "Benim oğlum mahallemizin kulübü olan İncilipınar Gücüspor'da antrenmanlara katılıyor geleceğe hazırlanıyor. Ama şu an hem su hem saha sorunu yaşıyoruz.

Suyu tesisin karşısındaki evimizden buraya bahçe hortumu çekerek sağlıyoruz. Burada ki çocuklarımızın su ihtiyacını bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Sahanın kullanımını kendi mahallemizin kulübüne ve çocuklarına vermedikleri için küçük sporcular sıkıntılar yaşıyor. Kulübümüzün saha sorunu var su sorunu var Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu sorunu çözmesini istiyoruz.

Senelerdir olan kulüp tüm mahalleyi hitap eden bir kulüp mahallenin tüm çocuklarının eğitim için geldiği kulüp önce susuz sonra sahasız bırakılıyor. Başka kulüplere İncilipınar'daki saha veriliyor kendi kulübüne verilmiyor. Benim iki oğlum var biri şuan kulüpte diğeri biraz daha büyüyünce onu da kulübe yazdıracağım.

Çünkü mahallemizin takımı. Çocuğumu kendi mahallemizde hem susuz bıraktılar hem de evimin karşısında olan tesisten mahrum bıraktılar" diye konuştu.